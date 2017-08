BIRMINGHAM – Un uomo a bordo di una Mercedes ha investito un pedone a Birmingham e poi gli è passato sopra con le ruote. Alcuni presenti hanno parlato di azione volontaria, motivo per cui l’automobilista è stato arrestato.

La scena è stata ripresa da Zoe McCarthy, studentessa-lavoratrice di 23 anni, che ha detto: “L’uomo era in piedi sulla strada e parlava con un autista attraverso il finestrino della sua auto. L’uomo nella Mercedes dietro era impaziente e ha cominciato a gridare. Ha ingranato la marcia e si è diretto su di lui. È stato scioccante. Non potevo credere che stesse succedendo. L’auto è andata via mentre l’uomo era a terra”.

Per fortuna della persona investita, sul luogo c’erano molti passanti che sono intervenuti all’istante. In particolar modo l’intervento di un’infermiera ha fatto sì che l’uomo ricevesse le cure adeguate in attesa dei soccorsi veri e propri. L’uomo della Mercedes, invece, ha ricevuto solo insulti.