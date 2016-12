YOUTUBE Body painting, jeans super skinny su gambe modella: in quanti se ne accorgono?

LONDRA – Dipingi dei falsi pantaloni sulle gambe di una modella e mandala in giro per le strade di Londra per notare la reazione della gente. Il Daily Mail l o ha fatto davvero, chiendo all’artista del body painting Sarah Attwell di realizzare dei jeans super skinny sulle gambe della modella

Ad opera ultimata, la Klein ha cominciato a camminare per le strade di Londra. L’esperimento dimostra che solo 12 passanti sembrano accorgersi dell’insolito “vestito”. Per gli altri la bella ragazza bionda ha un paio di jeans super attillati.

Sarah Attwell si occupa di body painting dal 2005. In questo caso ci ha messo due ore ed è stata in grado di ricreare ogni sfumatura e piega presente sui jeans reali. La modella ha poi passeggiato lungo Kensington High Street a Londra e solo in dodici si sono voltati a guardare incuriositi. Gli altri, scrive il Daily Mail, potrebbero essersene accorti evitando però di girarsi perché troppo educati.