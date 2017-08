CASTLEBAR – Chi di noi non si è messo in posa davanti ad uno specchio? Ne sa qualcosa il bodybuilder Blessing Awodibu, un ragazzo che vive a Castlebar in Irlanda. Awodibu ha colto l’occasione ed ha messo in risalto le sue forme fisiche. Il filmato è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza di un negozio della città ed è stato postato su YouTube da qualcuno del negozio che probabilmente ha trovato la cosa divertente.

Il bodybuilder è stregato dal suo corpo e si sente come un Dio greco. Il filmato intanto macina clic: in sole 24 ore ha raccolto circa 460mila visite.