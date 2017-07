YOUTUBE Bonucci al Milan: arriva il difensore e i tifosi cantano...

MILANO – La trattativa più calda (almeno per il momento) dell’estate è in dirittura d’arrivo. Leonardo Bonucci infatti fra poco sarà ufficialmente un giocatore del Milan e la Juventus intascherà intorno ai 40 milioni di euro più 2 di bonus. Una trattativa lampo. Nella giornata di ieri le due dirigenze hanno trattato a lungo assieme ad Alessandro Lucci, agente di Bonucci, arrivando infine alla soluzione. All’ex centrale del Bari andrà un ingaggio ‘monstre’ che potrà arrivare a raggiungere i 10 milioni a stagione tra parte fissa e bonus, con buona pace di un tifo bianconero in subbuglio.

Appena arrivato a Milano i tifosi rossoneri lo hanno accolto con cori tra cui il più classico “chi non salta è bianconero”. Ecco il video.