LOS ANGELES – Mai lasciare la borsa aperta sul carrello del supermercato. Come si vede in questo video infatti in due secondi infatti il portafoglio scompare dalla borsa della donna e finisce tra le mani della ladra che non crede ai suoi occhi per aver portato a termine un “lavoro” così facile . Il video delle telecamere di sorveglianza di un supermercato di Roseville in California mostra il momento del furto. La ladra è stata fermata poco dopo.