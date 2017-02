Ecco come ti rubano il portafogli. Siamo alla stazione di Duisburg, in Germania. Una ragazza viene colta in flagrante, con le mani ancora nella borsa, mentre cerca di borseggiare una signora. La ladra però si accorge che vicino a lei c’è chi la sta riprendendo e allora si dilegua. Dopo essersi avvicinata al suo palo, un signore, iniziano ad insultare e a scattare foto a chi li stava riprendendo.