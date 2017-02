YOUTUBE Britney Spears, la tutina va giù sul palco e…

LOS ANGELES – Durante la tappa a Las Vegas del “Piece of me Tour”, a Britney Spears esce fuori un seno dalla tutina con cui è salita sul palco. Incidenti che possono capire a tutti, ma se ti chiami Britney Spears è ovvio che le immagini finiscono sui siti ed anche su YouTube.

Il seno della popstar è accidentalmente uscito durante l’esibizione al Axis at Planet Hollywood e i fan sono impazziti. Intanto il suo nuovo singolo “Slumber” realizzato in collaborazione con Tinashe sta andando alla grande. Su YouTube il video ha già superato 50 milioni di clic.

Britney Spears è un’ex bambina prodigio. E già perché a 18 anni, con Baby One More Time, ha sbancato il mercato replicando il successo nel 2000 con Oops I Did It Again (Oops l’ho fatto di nuovo) che non solo è uno dei suoi titoli più famosi ma, con notevole autoironia, è diventato il suo slogan quando veniva beccata a compiere una delle sue follie.

Britney Spears è essenzialmente un’altra delle eredi di Madonna: non è particolarmente bella, non è particolarmente brava, ma si circonda di team produttivi di altissimo livello, ha una determinazione feroce e ha utilizzato a perfezione le risorse della video musica.