ROMA – Dopo la mamma e il papà, l’asteroide annienta e cancella anche la bambina. Stiamo parlando della pubblicità del Buondì Motta, finita al centro della bufera tra chi la considerava troppo violenta (“Non pensate agli orfani?”) e chi invece ne ha apprezzato l’originalità e l’ironia (“Basta famiglie perfette in tv”).

Ma non si tratta dello spot ufficiale. Qualcuno ha pensato di realizzare una terza versione alternativa in cui la stessa sorte tocca anche alla bambina. Il filmato caricato sulla pagina Facebook Amarcord è accompagnato dalla seguente didascalia: “Così doveva finire lo spot della Motta #bambinainsopportabile”. E il risultato è ancora più esilarante perché l’asteroide in questione sembra accanirsi sulla ragazzina che parla viziata e stizzosa.

Già la Motta aveva dato segno di non volersi arrendere alle critiche scatenate dal primo spot, alzando la posta: nella sequel anche il papà finisce schiacciato e bruciato vivo dall’asteroide. E ora sui social l’intera famiglia perfetta finisce disintegrata.