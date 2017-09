ROMA – Dopo la mamma, tocca al papà: la Motta non si arrende alle critiche scatenate dal primo spot del Buondì con la mamma che finiva disintegrata da un asteroide e alza la posta: ora anche il papà fa la stessa fine.

La pubblicità era finita al centro della bufera tra chi la considerava troppo violenta (“Mio figlio è rimasto choccato, non avete pensato a chi ha perso la madre?”) e chi invece ne ha apprezzato l’originalità e l’ironia (“Basta famiglie perfette in tv“).

A quanto pare l’azienda dolciaria ha scelto di assecondare il secondo filone. E così ecco qui il secondo spot della discordia: il papà arriva chiedendo alla figlia se ha visto la mamma. “Le avevo chiesto una colazione che coniugasse leggerezza e golosità” risponde la bambina. L’uomo ride: “Ma lo so anch’io che non esiste una colazione così. Possa un asteroide un po’ più infuocato di questo colpirmi se esiste” dice indicando quello che ha appena incenerito la moglie. Ma anche in questo caso lo scetticismo del genitore è fatale: viene colpito in pieno e l’impatto fa sbalzare anche la bambina.