SEOUL – Un maxi tamponamento in Corea del Sud ha causato due morti e almeno 16 feriti. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Gyeongbu, vicino Seoul, dove un bus ha perso il controllo travolgendo e spazzando via le auto incontrate sul suo percorso. A riprendere l’incidente un automobilista e le immagini sono tremende: il bus impazzito ha travolto sei vetture nella sua corsa senza controllo, causando morti e feriti.

La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente avvenuto intorno alle 14.50 di venerdì 7 luglio, dove il bus ha perso il controllo in autostrada e ha travolto e completamente distrutto una vettura, schiacciata dalle sue ruote, causando anche un tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte altre 5 vetture. Il bus ha cercato di rallentare, ma complice anche la strada scivolosa per la pioggia, non è riuscito ad arrestare la sua corsa e ha travolto le auto. Il bilancio è di due morti e di almeno 16 feriti.

(Video da YouTube)