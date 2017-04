YOUTUBE California, cazzotto in faccia alla giovane dal militante pro-Trump

BERKLEY – A Berkley in California sfilano i sostenitori di Trump e gli oppositori anti-presidente. La manifestazione avvenuta sabato scorso è degenerata in scontri violenti tra anarchici e sostenitori di Trump.

Le immagini registrate da Luke Rudkowski, un giornalista indipendente di “We are Change”, mostrano il momento in cui una manifestante viene colpita in pieno volto da un noto suprematista bianco. L’uomo è stato identificato attraverso i social. Il suo nome è Nathan Damigo, fondatore del movimento “alt-right” Identity Evropa.

Ora in molti, su Twitter, ne chiedono il suo arresto. Il video è stato pubblicato su YouTube.