BRENTWOOD – Un video ripreso dalla telecamere di sicurezza mostra il momento in cui due ladri hanno fatto irruzione in una casa a Brentwood in California, e sono stati uccisi dal proprietario.

Il video diffuso dal vicino di casa Reggie Nichols, mostra i due uomini che entrano nella casa a Birch Street dopo le 11 di mattina, lo scorso 21 giugno. Poco dopo, dal garage si vedono dei lampi di luce: sono i colpi di pistola sparati dal proprietario.

Lo stesso proprietario insegue fuori i due uomini e spara contro di loro. Quando la polizia arriva, i due rapinatori sono morti. I loro nomi non sono ancora stati ancora resi noti: la polizia ha detto soltanto che dovrebbero avere un’età che si aggira intorno ai 30 anni. La stessa Nichols ha raccontato di aver visto un’auto allontanarsi a tutta velocità, suggerendo l’esistenza di un complice.

Il proprietario della casa rapinata è stato arrestato e subito dopo rilasciato. Per la polizia si è trattato di legittima difesa.