MADRID – Una banda di rumeni rapina camion in transito nelle autostrade della regione di Madrid in Spagna, usando una tecnica da film d’azione. I ladri, come mostra il video YouTube, si avvicinavano al camion con un’auto e dal tettuccio usciva una persona che poi apriva la porta posteriore del mezzo pesante per rubare la merce.

Si tratta, scrive il Daily Mail, della tecnica del “surfing”, la stessa utilizzata per girare il film “Fast And Furious” ed altre pellicole del genere. La banda impiegava motoseghe e imbracature: l’uomo che usciva dall’auto era un’acrobata esperto. I componenti della banda, dieci in tutto, sono stati arrestati in una villa nei pressi di Becerril de la Sierra a Madrid.

Nella casa sono stati trovati circa 3000 euro, walkie-talkie e tutto il materiale usato per gli assalti (cinture, guanti, cavi). L’inchiesta avviata dalla polizia spagnola in collaborazione con quella rumena è cominciata a febbraio, dopo il primo colpo. L’ultimo colpo è avvenuto lo scorso 22 luglio. Per compiere le rapine, la banda aveva bisogno di tre auto.