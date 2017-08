WELLSVILLE – Un camion non ha frenato in tempo ed ha preso in pieno un furgone carico di sabbia fermo sulla carreggiata. Ne è seguita un’esplosione che ha provocato la morte di uno dei due conducenti.

E’ accaduto a Wellsville, nello Stato americano dello Utah. L’esplosione è stata ripresa da una dashcam ed è finita su YouTube.