YOUTUBE Cammina sul marciapiede, viene centrato in pieno dal bus e non si fa niente

READING – Il 53enne Simon Smith sta camminando in strada a Gun Street nella città britannica di Reading, quando viene travolto da un bus che finisce sul marciapiede. L’uomo viene colpito alla schiena e finisce a terra prima di rialzarsi come se nulla fosse. Per sua fortuna, Smith non si è fatto nulla ed ora racconta al Daily Mail di sentirsi molto fortunato ad essere ancora vivo.

L’incidente è avvenuto sabato mattina ed è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Il bus della linea 17 prende male una curva, centra la schiena dell’uomo, colpisce una struttura che si trova a bordo strada ed evita per poco un lampione. Il video è stato pubblicato anche su YouTube.