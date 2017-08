ROMA – Il frontman della band metal Architects, Sam Carter, decide si sospendere momentaneamente il concerto del festival olandese di Lowlands per parlare contro un ragazzo del pubblico, sospeso a molestare una donna: “Ho visto una cosa durante l’ultima canzone, devo dire qualcosa. Ho visto una ragazza fare crowdsurfing verso il palco. E ti ho visto afferrarle il seno, l’ho visto ed è disgustoso. Non c’è posto per queste cose qui non nel mio concerto”.

Carter ha detto queste parole senza indicare il ragazzo colpevole della molestia. Il pubblico ha gradito questa presa di posizione ed ha applaudito. Il cantante ha concluso: “Non è il tuo corpo se vuoi farlo di nuovo, vai fuori da qui e non tornare”. L

Alcune associazioni contro la violenza delle donne si sono complimentate con il gruppo e con Carter per la loro sensibilità. Il video, postato su YouTube, è diventato subito virale e della vicenda hanno parlato anche i giornali olandesi.