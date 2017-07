YOUTUBE Capra sfonda le vetrine di un negozio

Terremoto Amatrice 24 agosto: no cerimonie ma nuova legge anti burocrati (e anti ladri)

Terremoto a Amatrice, Norcia e in Centro Italia, un anno dopo. Proposta (vedi sotto) per Mattarella e Gentiloni. Chiudeteli tutti in conclave, fate scrivere una legge che tenga a bada ladri e burocrati, aprite Camera e Senato in agosto. presentatevi all' anniversario con la nuova legge.