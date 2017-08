CARUGATE – E’ un italiano incensurato e laureato l’uomo che lo scorso 19 agosto ha attaccato un vergognoso cartello all’interno del parcheggio del centro commerciale Carosello di Carugate (Milano) in cui offendeva un disabile colpevole di aver chiamato la polizia locale poiché la sua auto sostava nel posto riservato ai portatori di handicap. La polizia ha fornito pochi dettagli sulla sua identità, volendo tutelare la sua privacy in virtù della condizione di incensurato. Le immagini riprese dalle telecamere del centro commerciale, però, non lasciano dubbi sull’identificazione dell’automobilista. Nonostante la laurea, tra l’altro, ha commesso un errore scrivendo la parola “handiccappato”, con due “c”.

Tutto è partito da un post pubblicato su Facebook una settimana fa da Claudio Sala, 46enne di Brugherio: “Quando ho letto il contenuto del cartello non credevo ai miei occhi. Mi sembrava impossibile che una persona potesse aver partorito quelle frasi così brutte e offensive”.

Sala decise di fotografare quelle parole e di diffondere l’immagine sui social. Sul cartello, plastificato e quindi preparato con cura dall’automobilista, c’è scritto questo, peraltro in un italiano improbabile: “A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato… sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!”.