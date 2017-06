YOUTUBE Casoria, rapinano farmacia: cliente e titolare li mettono in fuga

NAPOLI – In due tentano una rapina in farmacia, ma vengono respinti dal titolare e da un cliente. Uno viene arrestato subito dal comandante di stazione dei carabinieri, l’altro dopo indagini. E’ accaduto a Casavatore, nel Napoletano. Un minuto e dieci di immagini del sistema di videosorveglianza racconta quanto e’ successo la sera del 13 aprile scorso, inchiodando i due rapinatori mancati.

Uno scooter si ferma davanti a una farmacia e vi fanno irruzione due giovani a volto coperto, minacciano clienti e addetti con una pistola puntata ad altezza uomo. Cercano di rapinare l’incasso ma uno dei titolari e un cliente reagiscono e li mettono in fuga dopo una breve colluttazione. Il comandante della stazione di Casavatore riceve la richiesta di aiuto sul telefonino e, libero dal servizio, interviene intercettando a poca distanza i due in fuga riuscendo a bloccarne uno dopo un breve inseguimento. Raffaele Ferrara, un ventenne di Casoria, comune che confina con Casavatore, già noto agli inquirenti, finisce in carcere; ha ancora la pistola a salve priva di tappo rosso con cartucce nel caricatore e le chiavi dello scooter usato per arrivare fino alla farmacia che ha abbandonato li’ davanti, rubato qualche giorno prima.

Dopo la colluttazione, rimangono lievemente contusi il farmacista e il cliente. Le indagini identificano il secondo rapinatore, e i militari dell’Arma oggi hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip a carico di Giovanni Capone, un 19enne di Casoria, pure già noto alle forze dell’ordine. Su YouTube il filmato della rapina diffuso dai carabinieri.