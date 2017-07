Catania, rissa tra venditori italiani e stranieri: uomo col furgone prova ad investirli

CATANIA – Violenta rissa tra ambulanti italiani e stranieri scoppia al mercato di Catania. La scena viene ripresa dall’alto, dal balcone di un palazzo, da due donne che chiamano la polizia.

Tutto comincia con una lite, poi la situazione degenera e cominciano a volare oggetti, cassette, bastoni. In pochi istanti scoppia il caos. Un uomo sale sul furgone e parte a tutta velocità: investe quel che rimane delle bancarelle degli ambulanti stranieri e solo per puro caso non investe nessuno dei presenti. La rissa è davvero intensa e drammatica: il video, in poco tempo, è diventato virale sui social.