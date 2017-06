YOUTUBE Cavallo muore finendo contro palo durante corsa clandestina

KILKENNY – Un uomo sta partecipando ad una corsa di cavalli clandestina. Ad un certo punto perde il controllo e finisce per schiantarsi contro un cartello stradale e il cavallo, per via dell’impatto, perde la vita. Accade a Hebron Road a Kilkenny in Irlanda: subito dopo lo schianto sono intervenute circa dieci persone che hanno portato via il cavallo deceduto.

L’uomo che era alla guida del calesse, un irlandese raccontano i testimoni presenti sul posto, ha riportato la frattura di una gamba e varie contusioni. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza ed è stata condivisa dal Daily Mail. L’incidente è avvenuto alle 23,15 di venerdì 16 giugno.

La polizia ha aperto un’inchiesta ed acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza come prova.