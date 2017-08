GROZNY (RUSSIA) – Poteva costare caro l’errore di calcolo del pilota di un aereo ultraleggero in Cecenia, repubblica russa del Caucaso settentrionale. L’uomo, infatti, è finito con il suo piccolo velivolo contro un’auto parcheggiata nei pressi dell’aeroporto. Per fortuna dentro alla macchina non c’era nessuno, altrimenti sarebbe finita in tragedia.

L’incidente è avvenuto la mattina di lunedì 7 agosto. Secondo quanto ha reso noto il responsabile dell’Ispettorato per la sicurezza dei voli in Cecenia, Aslambek Nazirov, il pilota del piccolo aereo avrebbe fatto male i calcoli durante il decollo, finendo così contro l’auto parcheggiata lungo la strada. Ma secondo alcune fonti riprese dal Moscow Times, il pilota non aveva le autorizzazioni necessarie a far volare l’aereo.