YOUTUBE Cercano di rubargli lo scooter: il proprietario li allontana brandendo un martello

LONDRA – Un gruppo di ladri formata da quattro persone si presenta davanti ad un uomo in strada con l’intento di rubargli il suo scooter. Siamo a Battersea, un quartiere di Londra: come mostra il video pubblicato su YouTube e ripreso anche dal Daily Mail, i ladri si avvicinano minacciosi all’uomo che resiste al furto brandendo un martello.

Qualcuno che è nelle vicinanze urla temendo una rissa violenta. Fortunatamente però, l’uomo col martello riesce a far allontanare i ladri che scappano in sella ai loro due scooter. Il proprietario del motorino riesce ad evitare il furto usando il martello solo come minaccia.

A Londra sono in aumento gli assalti con furto di moto e motorini. Per questo motivo, diverse associazioni hanno protestato sotto al Parlamento per chiedere l’inasprimento delle p**e per chi commette questo tipo di reati.