DENVER – Una cheerleader è stata costretta dal suo insegnate a fare la spaccata. La ragazzina non era però allenata e si è fatta molto male. La dimostrazione arriva da questo video non adatto al pubblico più sensibile, in cui si vede la bambina piangere ed uralre.

Il fatto accaduto alla East High school di Denver. La polizia locale ha aperto una inchiesta. Oltre all’insegnante Ozell Williams che ha costretto la 13enne a fare la spaccata sotto gli occhi delle altre ragazze, sotto indagine sono finiti anche due suoi assistenti.

La madre della ragazzina vittima dell’episodio, venuta in possesso del filmato girato con un cellulare, ha deciso di denunciare tutto al preside che ha subito licenziato l’insegnante.