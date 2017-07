HANGZHOU – Una potente esplosione di gas ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 55. L’incidente è avvenuto a West Lake nella città cinese di Hangzhou: tra i feriti 12, sono in condizioni molto gravi.

L’esplosione, oltre ad aver devastato il ristorante, ha causato danni ingenti mandando in frantumi i finestrini di autobus e auto in strada così come i vetri delle altre attività commerciali. Su YouTube il momento dell’esplosione ripresa da un passante.