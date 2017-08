PECHINO – E’ una scalata da brividi quella lungo un sentiero del monte Huashan, in Cina, il cui picco più alto misura oltre 2 mila metri. L’arrampicata è in molti punti estremamente pericolosa, con sentieri a strapiombo, a volte anche senza corrimano, e stretti da non far passare più di una persona alla volta.

Il monte Hua o Hua shan si trova vicino alla città di Huayin, nella provincia cinese di Shaanxi, a circa 120 chilometri ad est di Xi’an. Si tratta di una delle cinque grandi Montagne sacre cinesi, ed è da secoli meta di pellegrinaggi. In passato si riteneva avesse tre picchi, ma oggi se ne riconoscono cinque principali, dei quali il più elevato è il picco sud, con 2.154,9 metri di altitudine.

La montagna ha diversi templi religiosi, sia taoisti sia buddisti. È possibile raggiungere la vetta settentrionale con delle funivie, ma la vetta più alta, quella meridionale, è ancora raggiungibile solo a piedi. L’accessibilità al monte è condizionata anche dalle condizioni meteorologiche: in caso di forte vento o ghiaccio l’ascensione diviene impossibile.