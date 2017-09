HEFEI – La loro unica colpa è quella di non aver imparato a memoria la poesia. Per questa ragione, un professore di una scuola di Hefei nella provincia cinese dell’Anhui, schiaffeggia gli studenti, uno dopo l’altro, davanti a tutta la classe.

Le immagini si riferiscono allo scorso 1 settembre e sono diventate virali. Secondo quanto riferiscono i media locali, i ragazzi non sarebbero stati in grado di recitare una poesia in cinese antico. Dopo le polemiche sui social e il video diventato nel frattempo virale, il preside dell’istituto si è visto costretto a sospendere l’insegnante.