SHANHAI – Un poliziotto che colpisce con un pugno una mamma che ha braccio il figlio. Fa discutere un video che arriva da Shanghai. Una donna infatti è stata letteralmente aggredita da due poliziotti durante una discussione per una violazione di parcheggio. Quello che fa discutere, oltre alla modalità del fermo ripreso da un testimone per strada, è che la donna è stata colpita in faccia dagli agenti mentre aveva tra le braccia il suo bambino. Bambino che è caduto con la donna, facendosi anche male.

Il video, dalle immagini forti, è diventato subito virale. Mentre la donna veniva bloccata a terra nessuno dei due poliziotti presenti sul posto si è preoccupato di assistere il piccolo, prontamente soccorso dai passanti. La Shanghai Public Security ha pubblicato una nota sabato comunicando la sospensione dell’agente Zhu dal servizio con decurtazione dello stipendio per ben 18 mesi.