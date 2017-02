YOUTUBE Cina, proprietario azienda lancia banconote ai suoi dipendenti

FOSHAN – Il capo di un’azienda cinese che evidentemente sta andando molto bene in termini di profitti, sale al piano superiore del suo edificio e inizia a gettare mazzette di denaro ai suoi dipendenti. Accade a Fishan nel Guandgdong: il regalo che il capo decide di fare avviene al ritorno da una breve vacanza del capodanno cinese.

Tra i dipendenti, come era ovvio e come mostra questo filmato YouTube, si è scatenata una caccia sfrenata per accaparrarsi quante più banconote possibile. Il filmato è stato ripreso il 5 febbraio scorso. Non è il primo caso per questa inconsueta forma di generosità: nel mese di dicembre 2016, un’azienda ha regalato una vacanza alle Maldive ai suoi 100 dipendenti per mostrare la sua gratitudine. Anche questo episodio curioso è avvenuto in Cina.