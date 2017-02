YOUTUBE Cina, ragazza sbalzata dalla giostra sbatte per terra e...

CHONGQING – Una adolescente cinese è morta dopo essere stato buttata fuori da una giostra a mezz’aria causata da un cattivo funzionamento in un parco divertimenti.

L’incidente è avvenuto a Fengdu County nel sud-ovest della Cina, per l’esattezza nella città di Chongqing, secondo quanto riferiscono i media locali.

La ragazza, 14 anni, è stato dichiarata morta in ospedale dopo i vari tentativi di rianimazione falliti.

L’adolescente, che rimane non identificata, era in visita in una fiera all’interno del popolare Zhaohua Park di Fengdu County.

Un video, probabilmente girato da uno spettatore, ed è stato pubblicato per primo dal sito del Quotidiano del Popolo. Il filmato mostra la ragazza caduta dal suo sedile e penzoloni giù dalla macchina mentre la macchina continua a girare. Il nome della macchina è ‘Un viaggio nello spazio‘.

Ancora collegato a una barra di metallo, è rimasta in aria, attaccata alla macchina per circa cinque secondi, prima di essere gettata via e di battere per terra.

Il video mostra gli altri visitatori del parco che urlano .Alcuni di loro stavano scappando dalla macchina per paura di essere colpiti.

Tra i testimoni oculari anche un discreto numero di bambini. Uno di loro si è messo le mani sulle orecchie, mentre la folla gridava. Dopo che la ragazza è finita per terra, parecchi spettatori si sono lanciati nel tentativo di salvarla.