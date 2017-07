MOSCA – Ha portato il suo coccodrillo al guinzaglio sulla spiaggia di Anapa, sul Mar Nero in Russia. Proprio come se si trattasse di un docile cagnolino, l’uomo passeggiava tra i bagnanti con il pericoloso rettile lungo quasi due metri al guinzaglio e la vicenda non è finita bene. L’uomo infatti è stato fermato e l’animale, che viveva in un piccolo acquario, è stato sequestrato e affidato allo zoo di Novorossiysk.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa sulla spiaggia del mar Nero, dove l’uomo si è presentato con il grosso coccodrillo e nessuno però sembrava spaventato, anzi alcuni bambino lo hanno anche accarezzato. L’animale è divenuto presso una simpatica attrazione, tanto che il proprietario si è presentato come un fotografo e si sarebbe anche fatto pagare per eseguire scatti con il coccodrillo.

Le immagini postate sui social network però hanno attirato l’attenzione della polizia, che ha così identificato l’uomo e lo ha fermato, mentre l’animale è stato sequestrato e affidato alle cure dello zoo russo.

(Video da YouTube)