YOUTUBE Coccodrillo nuota nel fiume col cane che ha appena ammazzato

PUERTO VALLARTA – Un coccodrillo nuota tra le barche con un cane morto tra le sue fauci. La scena è stata ripresa nel 2015 dal neozelandese Tim Weston a Puerto Vallarta, località turistica del Messico, nel 2015 ed è tornata virale in queste ore grazie al Daily Star.

Il coccodrillo tiene per il collo il cane senza vita. Con calma, il coccodrillo attraversa le acque in cerca di un posto dove potersi godere della sua preda. L’animale sfoggia un collare rosso ed apparteneva al proprietario di un negozio di biciclette locale.

Il video è stato visto oltre 400mila volte in questi due anni scatenando molte reazioni tra quelli che hanno visto il filmato postato anche su YouTube. I coccodrilli in teoria si nutrono di pesce, ma sono spietati e legati al loro territorio. Per questa ragione sono in grado di uccidere qualsiasi creatura violi il loro spazio. A quanto pare, il cane si è avvicinato troppo e questa è stata la conseguenza.