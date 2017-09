LONDRA – Ha dato un cazzotto in faccia ad una povera nonnina, facendola cadere per terra. Il video choc è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza all’interno di un fast food in Inghilterra. Il motivo del folle gesto da parte dell’uomo non si sa con certezza. Entrami era in fila per avere un kebab, poi la follia.