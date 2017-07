Compra paracadute sul web e lo prova lanciandosi dal 27esimo piano

ROMA – Il video è stato girato in una città brasiliana e visto, fino ad ora, milioni di volte. Mostra un uomo che si lancia col paracadute dal suo appartamento al ventisettesimo piano di un palazzo.

Fin qui, a parte il rischio che si corre lanciandosi, non ci sarebbe nulla di male se i media locali non riferissero che il ragazzo avrebbe acquistato il paracadute su internet. Lui è sprezzante del pericolo e si fa filmare dai suoi familiari. ma non tutti gli utenti che hanno visto il video sono molto entusiasti. “È un incosciente”è infatti il commento più gettonato.