ROMA – Una coppia si prepara per la sua sessione di beach yoga. Un’onda arriva e li travolge proprio nel momento in cui lui tiene la ragazza in alto sui suoi piedi.

Il divertente video è stato postato in queste ore su YouTube e non si sa da dove proviene, probabilmente Stati Uniti. La coppia ovviamente non si fa nulla: la forza delle onde fa cadere lei sul bagnasciuga senza provocare danni.

Per questo i due, ripresi da una telecamera poggiata a terra vicino a loro, la prendono a ridere. Dopo essere caduti a terra, i due si allontanano dalla visuale della camera sconsolati. Ci riproveranno?