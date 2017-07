YOUTUBE Coppia ha un rapporto durante gli scontri al G20 di Amburgo

AMBURGO – Violenti scontri in strada ad Amburgo, durante il G20. Centinaia di black bloc, fumogeni, cariche della polizia, urla e botti. Ma poco importa, c’è chi ha trovato il modo di diventare protagonista a modo suo, proprio nel momento in cui una zona della città tedesca veniva invasa dalla violenza. Infatti in un breve video si vede una coppia fare s***o sul balcone, mentre in strada si consumavano attimi della violenta protesta.

Il vicino del piano di sopra ovviamente ha ripreso tutto, sia gli scontri che… la coppia, come si vede in questo video.