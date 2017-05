SAN PAOLO – Una moglie tradita scopre l’uomo che ha sposato con un’amante ventenne. La donna decide di sottoporre alla gogna pubblica la giovane beccata in fragrante col marito. La giovane è infatti senza vestiti: la moglie tradita l’afferra per i capelli e come mostra il video YouTube che segue, dopo una breve rissa e la trascina in strada costringendola a camminare così, per farla vergognare davanti a tutti.

La moglie furiosa non l’ha però scampata: per il suo comportamento è stata arrestata con l’accusa di minacce e lesioni.