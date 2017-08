CHENGDU – Due cuccioli di panda maltrattati nel Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding che si trova a Chengdu nella provincia cinese del Sichuan. Il video che ha come protagonista due panda è finito su YouTube e sta creando non poche polemiche.

I due cuccioli che vivono in un centro dedicato alla conservazione della specie, vengono lanciati ripetutamente da un custode del centro, che vuole impedire in questo modo che i due orsi attraversino una porta. I ragazzo li tira, li spinge, li butta in aria senza cura. Dopo la diffusione del filmato, il ragazzo si è difeso dicendo che i cuccioli di panda erano violenti e che era stato morso dagli animali mentre cercava di dar loro da mangiare.

“Mi hanno morso la mano, che ha iniziato a sanguinare. Quando hanno cercato di mordere di nuovo, li ho spinti via d’istinto”, si è giustificato. La scena, però, non compare nel video pubblicato su internet. Dopo l’ondata di critiche il direttore del centro di allevamento di Chengdu è stato costretto a scusarsi dicendo che “i panda devono essere trattati con dolcezza”, definendo il metodo dell’allevatore “inappropriato”.