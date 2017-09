ROMA – Massimo D’Alema conversa con Gianni Letta prima della presentazione di un libro a Roma e parla di calcio. L’ex premier è un grande tifoso romanista e si lascia scappare una dichiarazione molto forte sulla decisione estiva della società giallorossa di separarsi dal suo ex allenatore Spalletti per far sedere sulla panchina Eusebio Di Francesco.

Per D’Alema la Roma “non ha gioco” e quest’anno è destinata “a lottare per la salvezza” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev):