ROMA – Duro attacco di Alessandro Di Battista (M5s) al ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e al Presidente della Commissione Esteri del Senato, Pierferdinando Casini, sul caso di Giulio Regeni. Il deputato pentastellato ha criticato aspramente la decisione del governo di rimandare l’ambasciatore in Egitto, ma non solo.

Secondo Di Battista quello di Alfano alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sui rapporti tra Italia ed Egitto e il caso Regeni “è il discorso più ipocrita che abbia ascoltato da quando sono parlamentare della Repubblica”, ha detto il deputato M5S nelle repliche all’informativa del ministro degli Esteri nella sala del Mappamondo di Montecitorio.

“Lei cita il New York Times quando mi attacca, ma oggi non lo ha mai citato”, ha detto Di Battista accusando Alfano di aver taciuto sull’inchiesta del giornale americano secondo cui gli Stati Uniti avvertirono il governo italiano del coinvolgimento dei servizi di sicurezza egiziani nella morte di Giulio Regeni. “E’ una vergogna incredibile”, ha poi aggiunto accusando i presidenti delle Commissioni Casini e Cicchitto di aver convocato l’audizione “solo il 4 settembre”. Regeni, ha concluso il Cinquestelle, è stato “sacrificato sull’altare degli interessi economici”.

Immediata è stata la risposta di Casini, chiamato in causa: “Si vergogni lei, di un intervento cialtronesco che strumentalizza la memoria di Giulio Regeni per scopi di speculazione politica. Le Commissioni – ha detto ancora Casini – non sono show estivi”.

Di Battista ha spiegato la sua posizione anche in un post su Facebook: