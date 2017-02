YOUTUBE Donald Trump, la nipote Arabella fa gli auguri in mandarino per capodanno cinese

WASHINGTON – Nonno Donald si è “dimenticato” di inviare un telegramma di auguri dalla Casa Bianca per il capodanno cinese. A mettere la pezza ci pensa la nipotina, Arabella, 5 anni, con un video messo in rete dalla mamma, Ivanka Trump, figlia e first lady in pectore del presidente Usa.

Nel filmato la bambina canta in mandarino e in mano stringe un piccolo dragone colorato. I media cinesi sembrano aver gradito l’esibizione, interpretandola come un gesto di avvicinamento tra Usa e Cina, dopo che Trump ha più volte rotto il protocollo.

La prima volta in dicembre, quando si è sentito al telefono con la presidente di Taiwan, con cui gli Stati Uniti avevano interrotto i rapporti dal 1979 per favorire quelli col governo di Pechino. E ora “dimenticandosi” di inviare un telegramma per augurare buon anno alla Cina.