YOUTUBE Donald Trump lascia la mano di Melania. Dicono che in pubblico...

WASHINGTON – Donald Trump evita la mano della moglie Melania. Quella che potrebbe sembrare una inezia (e probabilmente lo è) sta suscitando grosso scalpore sui giornali anglosassoni, dove ci si chiede perché il presidente americano tenti di sottrarsi in pubblico alle strette di mano della bella First Lady.

Un esperto di linguaggio del corpo ha detto al DailyMail che questo probabilmente rientra nella strategia comunicativa di Trump, che vuole essere visto come un “maschio alfa presidenziale”. Altri sostengono che al presidente non piacciano le manifestazioni di affetto in pubblico.

Il presidente e la first lady hanno avuto un imbarazzante mano nella mano venerdì scorso sulla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach. Erano appena arrivati con l’Air Force One per una visita nella residenza di Mar-a-Lago.

Trump e Melania si tenevano per mano quando sono usciti dall’aereo. Ma il presidente l’ha bruscamente mollatta per battere le mani con la claque di sostenitori che erano lì per salutarlo. Melania gli ha preso la mano di nuovo, ma lui ha portato la sua mano verso di lui, le ha dato due pacche e l’ha lasciata cadere ancora una volta.

Scrive il sito DirettaNews: