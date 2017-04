YOUTUBE Donald Trump si distrae, Melania gli ricorda la mano sul cuore durante inno

WASHINGTON – Il presidente Usa Donald Trump si distrae mentre risuona l’inno nazionale e la First Lady Melania lo riporta all’ordine con un colpetto per ricordargli di mettere la mano sul petto come è consuetudine.

La scena è stata immortalata durante la tradizionale cerimonia della Easter Egg Roll, la corsa alle uova alla Casa Bianca che si tiene ogni anno per il Lunedì dell’Angelo.

Nel video si vede Trump che dimentica di portare la mano sul cuore mentre risuonano le note dell’inno nazionale. Accortasi della mancanza, Melania gli dà un leggero colpo con il braccio e a quel punto il magnate porta subito la mano al petto. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web, suscitando l’ironia degli utenti soprattutto su Twitter.