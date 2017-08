TANGERI – Una donna indossa i jeans per le strade di Tangeri, in Marocco, e la popolazione impazzisce. Un branco di uomini gridano, la insultano, la inseguono e la umiliano trattandola da poco di buono solo per aver indossato maglietta e jeans.

La giovane appare visibilmente nel panico, nel video caricato anche sui social network e su YouTube, e cerca di allontanarsi attraversando la strada, ma la folla di bestie, perché chiamarli uomini non sarebbe giusto. La ragazza è riuscita a fuggire, ma lo spavento è stato grande e anche le reazioni scatenate sul web contrastanti.

C’è chi infatti ha definito vile e condannato il comportamento del branco scatenato e chi invece ha puntato il dito contro la ragazza, vestita all’occidentale, e che quindi con il suo abbigliamento “indecoroso” se la sarebbe cercata. La legge in Marocco, d’altronde, punisce le molestie s******i alle donne sul luogo di lavoro, ma sul suolo pubblico i limiti sono ancora tanti e il terribile video ne è la prova.

(Video da YouTube)