YOUTUBE Dublino, poliziotto lo blocca e con la testa spacca vetro auto

DUBLINO – Un agente di polizia blocca un uomo accusato di furto in un negozio. L’uomo prova a scappare, l’agente lo afferra e con la testa gli fa rompere il vetro di una Mercedes in sosta. Accade a Dublino in Irlanda: la forza della spinta rompe il parabrezza dell’auto e l’uomo viene trascinato a terra e ammanettato.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza di un negozio e pubblicato su YouTube lo scorso Venerdì. Della vicenda ne parla anche il Daily Star che riporta le dichiarazioni di un portavoce della polizia che parla dell’arrestato. Si tratta di un uomo accusato di furto per un assalto in un negozio che si trova a Aungier street. La rapina è avvenuta lo scorso 3 febbraio, lo stesso giorno in cui gli agenti hanno fermato il presunto ladro.

“L’uomo è stato portato alla stazione di Garda Via Kevin. Ora dovrà comparire davanti ai giudici a fine mese” spiega la polizia. L’agente rischia invece una procedura disciplinare che comincerà sicuramente dopo l’inevitabile denuncia da parte del proprietario dell’auto.