Una donna è stata derubata da due ladri all’interno della sua casa di Viktoria Park, in Australia. Il filmato, registrato dalle telecamere a circuito chiuso, mostra uno dei due tenerla per il collo e spingerla da una stanza all’altra, mentre un altro uomo le segue con un martello in mano. I due, scrive il quotidiano locale PerthNow, sono andati poi via portando via diversi oggetti. La polizia ha diffuso il filmato per cercare di identificare i due malviventi.