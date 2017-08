YOUTUBE Eclissi 21 agosto 2017, il video della NASA

NEW YORK – Erano le 10.20 ora locale (le 19.20 in Italia) quando l’eclissi ha oscurato il cielo in 12 stati degli Stati Uniti. In un’ora e mezza circa l’eclissi, sfrecciando da ovest a est, ha oscurato il cielo attraversando per 4 mila chilometri il cuore degli Stati Uniti e giungendo fino alle coste orientali.

fenomeno è stato visibile (seppur parzialmente) anche in alcune regioni dell’Europa (non in Italia), dell’Africa e dell’America Centrale. Anche a New York, dove l’eclissi è stata solo al 71%, la gente si è assiepata sui tetti dei grattacieli, sulle rive dell’Hudson e lungo la costa che si affaccia sulla baia di New York, anche se lo spettacolo è stato in parte rovinato dal cielo nuvoloso. Il picco alle 14,44 ora locale (le 20,44 in Italia).