YOUTUBE Eclissi di luna a febbraio: le previsioni degli astrologi, segno per segno

LONDRA – Gli astrologi sostengono che le eclissi siano foriere di cambiamento, i momenti più potenti dell’anno. Danno inizio all’evoluzione, all’entusiasmo, a volte forzando la mano su situazioni che si è cercato di ignorare.

Nel corso di un‘eclissi si è costretti, pronti o meno, a guardare avanti, scrive Yasmin Boland sul Daily Mail. A febbraio ne avvengono due: una di luna piena (lunare) sabato 11 e l’altra il 26, luna nuova (solare); entrambe offrono la possibilità di operare grandi cambiamenti.

Due eclissi molto importanti poiché, nel 2017, ce ne sono soltanto 4 (in alcuni anni ben 7) e le prossime due non avverranno fino ad agosto. E’ importante ricordare che il cambiamento che scaturisce da un’eclisse solitamente conduce al meglio. Chi è andato fuori strada, con questo evento astrologico si rimette in pista. Essere infelici per un rapporto che non funziona, con l’eclissi è inevitabile un’improvvisa rottura: sul momento può essere doloroso ma, in realtà, ci si sta liberando per trovare un amore più profondo.

Per cui, è meglio essere onesti con se stessi, ammettere ciò che non va nella propria vita e agire prima che arrivi l’eclissi, evitare che successivamente forzi la mano e costringa a una scelta.

La prima eclissi dell’anno, in questo fine settimana, segnala che è il momento di agire e la Boland offre dei consigli per sfruttare al meglio l’energia lunare così da cambiare la vita.

COS’E’ UN’ECLISSI? – Nella maggior parte dei mesi, con alcune occasionali eccezioni, c’è una luna nuova e una luna piena che sovralimentano le eclissi. Le eclissi lunari si verificano durante la luna piena, quelle solari nel corso di un novilunio ma non sono frequenti poiché possono avvenire solo quando il Sole, Terra e Luna sono allineati; avvengono in gruppi di due o tre.

Un’eclissi lunare si compie quando la Luna e il Sole sono esattamente ai lati opposti della Terra: un momento importante per riflettere sulla propria vita, se è necessario perdonare o lasciar perdere e guardare avanti.

Un’eclissi solare avviene quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole: è un momento potente, che non va sprecato, per dare l’avvio al nuovo e impostare i progetti per i successivi sei mesi potente.

L’11 FEBBRAIO, PERDONARE E DIMENTICARE – Ogni singola luna piena offre la possibilità di perdonare, lasciar andare e andare avanti. È possibile perdonare se stessi e gli altri, non importa quanto tempo fa le persone hanno ferito; è il momento giusto per abbandonare il rancore, fare ammenda, tornare in pace e chiedere scusa e l’eclissi di sabato è fondamentale per non perdere questa opportunità.

Su un foglio di carta va scritto il nome di una persona per cui si prova risentimento, il motivo e poi va bruciato.

Facendo questo lavoro nel momento in cui la luna è piena ci si prepara perfettamente alla fase successiva, l’eclissi di luna nuova, momento in cui si forgia il futuro.

IL 26 FEBBRAIO, IMPOSTARE GLI OBBIETTIVI – Non importa il segno zodiacale, è un’eclissi che segnala il momento giusto per intraprendere qualcosa di nuovo: un romanzo, un lavoro o una dieta; ciò che sarà avviato il 26 febbraio ha probabilità di successo.

Non solo, questa eclissi preannuncia una possibilità di cambiamento in più rispetto al solito: al centro della scena c’è infatti Urano, pianeta che simboleggia i capovolgimenti improvvisi e la fortunata azione di Giove, che annuncia che quasi tutti i cambiamenti saranno positivi.

E’ anche il momento ideale per formulare i desideri e gli impegni, impostare gli obbiettivi per i successivi sei mesi, fino alla prossima eclissi di luna nuova.

Su un foglio vanno scritti dieci desideri, obiettivi o impegni; una volta compilata la lista, va letta fuori (in finestra, sul balcone, in giardino) evitando di rimandare in un momento successivo.

LE ECLISSI E I SEGNI ZODIACALI – I quattro segni che più avvertiranno le eclissi di febbraio sono Leone, Acquario, Vergine e Pesci o l’ascendente in questi segni. Ma tutti e dodici avvertiranno il potere della luna.