Emiliano Albin, ex difensore del Boca Juniors ora in forza all’Arouca, ha sventato una rapina a Sauce, in Uruguay. L’uruguaiano, mentre stava andando in palestra, si è imbattuto in un ladro che aveva appena fatto una rapina in una gioielleria.

L’uomo stava provando a scappare con la sua moto ma appena Albin ha visto la scena gli è saltato addosso facendolo cadere e riuscendo a riprendere la refurtiva da restituire al gioielliere.