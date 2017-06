ROMA – Un gigantesco getto di plasma che si espande dal Sole e si propaga all’esterno della sua atmosfera. Questa l’incredibile eruzione solare del 17 giugno filmata dal satellite Goes 16 della Noaa. Le temperature di questi getti sono superiori ai 50mila gradi Kelvin, molto più freddi rispetto alla corona solare, le cui temperature toccano il milione di gradi Kelvin e il risultato combinato coi campi magnetici è quello di una spettacolare eruzione nello spazio interplanetario.

Studiare le eruzioni solari è molto importante, perché proprio questi fenomeni fanno vita al vento solare carico di particelle che spazza l’intero sistema solare e che può arrivare fino sul pianeta Terra, causando tempeste magnetiche che possono causare anche blackout sia nei satelliti delle telecomunicazioni in orbita che nelle reti elettriche in superficie. Gli scienziati sono da sempre attenti allo studio di queste eruzioni solari e le immagini riprese da Goes 16 offrono una nuova osservazione del fenomeno.

(Video da YouTube/Noaa)